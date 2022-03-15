Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко опроверг очередные фейки российской пропаганды.

Во время брифинга 15 марта он отметил, что страна-агрессор на своих информационных ресурсах распространяет ролики о якобы гуманитарной помощи от имени кадыровцев. В частности, в этой пропагандистской деятельности принимает участие бывшая депутат горсовета Мелитополя Галина Данильченко.

– Эти ролики являются циничным образцом того, как российское государство манипулирует общественным мнением. Сначала они создают гуманитарную катастрофу, разрушают украинские города, а затем приезжают и раздают подачки, пытаясь представить себя в роли миротворцев и гуманистов, – сказал Лещенко.

Он напомнил, что коллаборационисты, которые перешли на сторону государства-агрессора, впоследствии получат неотвратимое наказание.

Второй фейк касается наличия биологических лабораторий при поддержке Пентагона или Госдепартамента США.

– С новой силой эту пропаганду начинают ретранслировать российские государственные ресурсы. Еще раз доказываем, что это ложь. Никаких лабораторий, которые занимались бы незаконной деятельностью, в Украине не было. Эта информация опровергнута не только Минздравом Украины и американцами, но и самими российскими учеными.

Еще один фейк касается обращения русинов о создании для них отдельного государства с помощью Путина.

— В частности, с этим обращением выступил руководитель международного центра Матица русинов Петр Гецко. Мы разобрались, этот центр был создан в 2016 году в Москве. Маргинальная структура создана специально для распространения нужного России нарратива.

Также в России активно распространяют фейк о том, что якобы во время атаки на Яворовский полигон погибли три бойца британского спецназа. Лещенко подчеркнул, согласно официальной информации, таких жертв нет.