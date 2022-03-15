Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 20 день войны
Убили Убили
97 детей
Ранили Ранили
>100 детей
Факты / Украина / Общество

Биолаборатории и помощь от кадыровцев: Лещенко развеял новые фейки российской пропаганды

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Сергій Лещенко

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко опроверг очередные фейки российской пропаганды.

Во время брифинга 15 марта он отметил, что страна-агрессор на своих информационных ресурсах распространяет ролики о якобы гуманитарной помощи от имени кадыровцев. В частности, в этой пропагандистской деятельности принимает участие бывшая депутат горсовета Мелитополя Галина Данильченко.

– Эти ролики являются циничным образцом того, как российское государство манипулирует общественным мнением. Сначала они создают гуманитарную катастрофу, разрушают украинские города, а затем приезжают и раздают подачки, пытаясь представить себя в роли миротворцев и гуманистов, – сказал Лещенко.

Он напомнил, что коллаборационисты, которые перешли на сторону государства-агрессора, впоследствии получат неотвратимое наказание.

Второй фейк касается наличия биологических лабораторий при поддержке Пентагона или Госдепартамента США.

– С новой силой эту пропаганду начинают ретранслировать российские государственные ресурсы. Еще раз доказываем, что это ложь. Никаких лабораторий, которые занимались бы незаконной деятельностью, в Украине не было. Эта информация опровергнута не только Минздравом Украины и американцами, но и самими российскими учеными.

Еще один фейк касается обращения русинов о создании для них отдельного государства с помощью Путина.

— В частности, с этим обращением выступил руководитель международного центра Матица русинов Петр Гецко. Мы разобрались, этот центр был создан в 2016 году в Москве. Маргинальная структура создана специально для распространения нужного России нарратива.

Также в России активно распространяют фейк о том, что якобы во время атаки на Яворовский полигон погибли три бойца британского спецназа. Лещенко подчеркнул, согласно официальной информации, таких жертв нет.

Читайте
Фейковые референдумы и срыв зеленых коридоров: Лещенко о технологиях пропаганды Кремля

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка