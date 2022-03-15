В условиях военного положения в Киеве работают гуманитарные штабы, где можно получить продукты питания и вещи первой необходимости.

Для того чтобы у жителей столицы не возникало проблем с поисками таких мест Киевская городская государственная администрация (КГГА) создала специальную карту.

На карте можно найти точки гуманитарных штабов и адреса. Информация ежедневно обновляется.

Также карта гуманитарных штабов доступна в приложении Цифровой в разделе – Полезное. Там можно найти и карты работающих аптек, травмпунктов и зоомагазинов.

Напомним, что сейчас украинцы живут в условиях военного положения. В Киеве ежедневно действует комендантский час с 20.00 до 7.00. В этот период жителей столицы призывают находиться дома или в убежищах и без необходимости не покидать их.

Ранее мы писали, что с начала полномасштабной войны Украина получила более 800 грузов гуманитарной помощи из-за рубежа.

Речь идет о 834 автомобильных транспортных средствах и 19 вагонах из таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия, Чехия, Словения, Германия и другие.