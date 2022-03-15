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Факты / Украина / Общество

Эвакуационные поезда из Харькова — расписание и рейсы на 15 марта 2022

Олена Конюшок SEO оптимізація
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Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 15 марта 2022 года. Данный график будет действителен до 27 марта 2022 года, когда Украина будет перейти на летний час. За всеми в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.

  • 3:46 — №114/113 Лиман – Львов
  • 3:46 — №142/141 Лиман – Львов
  • 5:40 — №114/113 Львов – Лиман
  • 12:06 — №45/46 Краматорск – Ужгород
  • 15:09 №15/16 Харьков-Пас. — Рахов
  • 15:09 №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород
  • 19:27 №795/796 Харьков-Пас. — Днепр
  • 20:15 №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец
  • 20:35 — №138/137 Лиман – Хмельницкий
  • 21:08 — № 1/2 Краматорск – Ивано-Франковск
  • 21:43 №8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная
  • 22:11 — №90/89 Краматорск – Одесса-Главная

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Читайте
Эвакуационные поезда в Украине: направления и расписание рейсов до 27 марта 2022

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