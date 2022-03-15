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Факты / Украина / Общество

Сейчас проводится мобилизация резервистов второй очереди – Минобороны

Валентина Летяк редактор ленты
ЗСУ

Почти все резервисты первой очереди, которые находились на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, уже отправились в свои боевые воинские части и выполняют задания по обороне Украины.

А сейчас проводится мобилизация военнообязанных других категорий, сообщил на брифинге начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

По его словам, граждане, ранее не проходившие службу, но подлежащие мобилизации, в обязательном порядке направляются в учебные центры ВСУ, где проходят соответствующую подготовку, и только после этого – в боевые воинские части с целью выполнения заданий по обороне.

Впрочем, если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передний край, сообщите об этом по телефону горячей линии. Для того, чтобы оперативно разобраться и принять меры, нужно назвать ФИО мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили.

  • 0-800-500-410
  • 0-800-500-442
  • 044-454-44-99

Горбач объяснил также, что сейчас женщины, которые находятся на военном учете, могут быть призваны на военную службу, но на данный момент такой необходимости нет.

– Но в отдельных случаях они могут быть мобилизованы по наиболее дефицитным специальностям, таким как медицинские, связь, вычислительная техника, радиоэлектроника и т. д. Но стоит отметить, что по состоянию на сегодня ни одна женщина не была мобилизована без ее согласия. Пока нет такой необходимости, – отметил он.

Относительно мобилизации внутриперемещенных лиц, то есть граждан, которые из-за активных боевых действий переместились из восточных в западные регионы:

– Такие граждане, подлежащие мобилизации, должны встать на военный учет по месту фактического пребывания. И дальше, как все военнообязанные, могут быть вовлечены в мобилизацию и направлены в учебные центры.

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Фото: Depositphotos

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