Почти все резервисты первой очереди, которые находились на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, уже отправились в свои боевые воинские части и выполняют задания по обороне Украины.

А сейчас проводится мобилизация военнообязанных других категорий, сообщил на брифинге начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

По его словам, граждане, ранее не проходившие службу, но подлежащие мобилизации, в обязательном порядке направляются в учебные центры ВСУ, где проходят соответствующую подготовку, и только после этого – в боевые воинские части с целью выполнения заданий по обороне.

Впрочем, если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передний край, сообщите об этом по телефону горячей линии. Для того, чтобы оперативно разобраться и принять меры, нужно назвать ФИО мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили.

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99

Горбач объяснил также, что сейчас женщины, которые находятся на военном учете, могут быть призваны на военную службу, но на данный момент такой необходимости нет.

– Но в отдельных случаях они могут быть мобилизованы по наиболее дефицитным специальностям, таким как медицинские, связь, вычислительная техника, радиоэлектроника и т. д. Но стоит отметить, что по состоянию на сегодня ни одна женщина не была мобилизована без ее согласия. Пока нет такой необходимости, – отметил он.

Относительно мобилизации внутриперемещенных лиц, то есть граждан, которые из-за активных боевых действий переместились из восточных в западные регионы: