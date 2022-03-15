На 20-й день войны в Украине в Мариуполе катастрофическая ситуация. 15 марта появилась информация, что областная больница интенсивного лечения по ул. Троицкая захвачена российскими войсками, персонал и пациенты находятся в заложниках.

Туда же сгоняют и горожан с улицы.

— Из больницы невозможно выйти. Очень стреляют, сидим в подвале. Автомобили к больнице не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки… В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов, — говорится в сообщении, которое удалось передать заложникам.

Не только в больнице, но и в других местах мирные украинцы постоянно находятся под обстрелами, гибнут женщины, пожилые люди и дети.

– Почти каждая бомба, Град, разрушение – это не просто раненые. Это оторванные руки и ноги, выбитые глаза, разорванные осколками тела, выпадающие внутренности. Я понимаю, это больно слушать, потому что среди раненых и погибших, возможно, ваши родные и близкие, — сообщают в группе Азов-Мариуполь.

Военные, медики, работающие в таких условиях, призывают не игнорировать ситуацию, а больше рассказывать о Мариуполе, они хотят жить, а не быть героями и мучениками посмертно.

По состоянию на 15 марта оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь. Многоэтажки горят, а мирные жители мертвыми лежат на улице.

– Это новые реалии Мариуполя, к которым невозможно привыкнуть. Убитые россиянами горожане на улицах. И живые, которые пытаются выжить, — отмечается в группе Азов-Мариуполь.

В городе есть проблемы с едой и медикаментами.

В 9.00 был открыт гуманитарный коридор в направлении Мариуполь, Мангуш, Бердянск, Токмак, Васильевка, Запорожье.

За день из Мариуполя по гуманитарному коридору выехали около 20 тыс. человек на авто.

Источник: Азов — Мариуполь, Мариупольский городской совет, Ukraine Now

Фото: Азов — Мариуполь