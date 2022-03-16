Житель Киевской области призывного возраста пытался незаконно пересечь украинско-молдавскую границу во время военных действий в Украине, однако мужчину задержали.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте Мамалыга 2 марта 2022 года.

36-летний мужчина попытался пересечь границу, однако пограничники Черновицкого отряда не пропустили его. После этого он решился дать взятку пограничникам – 34 тыс. грн и $3 тыс.

Представитель ГПСУ зафиксировал это. Действия мужчины квалифицировали по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ.

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После этого Днестровская окружная прокуратура поддержала обвинения в отношении военнообязанного гражданина Украины.

Его признали виновным и оштрафовали на 34 тыс. грн, другую сумму конфисковали в доход государства. Кроме того, нарушителю придется посетить военкомат.

С 24 февраля в Украине идет война. Все мужчины призывного возраста должны находиться на территории страны и в случае необходимости защищать свое государство. Они не имеют права уезжать за границу.