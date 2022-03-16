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Факты / Украина / Общество

Сообщала РФ данные о нахождении ВСУ – харьковчанку взяли под стражу

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Сообщала РФ данные о нахождении ВСУ – харьковчанку взяли под стражу

За сотрудничество с Россией гражданке Украины правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене, сейчас она находится под стражей.

Согласно информации, 53-летняя харьковчанка с 25 февраля по 9 марта 2022 года сообщала представителю вражеской армии информацию о пребывании военной техники Вооруженных сил Украины и передвижении украинских военных по Харькову с целью проведения подрывной деятельности против Украины.

Она делала это с помощью мессенджера в Telegram.

О ее преступных действиях узнали правоохранители.

Сейчас они открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 111 УК Украины. Согласно ст. 615 УПК Украины, ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

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В Украине продолжается война. 24 февраля Россия коварно напала на страну и до сих пор обстреливает мирные города, убивает не только военных, но и обычных украинцев — женщин, пожилых людей и детей.

Украинцев призывают не распространять информацию о пребывании военных ВСУ и не сотрудничать с вражескими войсками. Надо вместе работать для приближения победы.

Источник: Харьковская областная прокуратура

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Фото: Depositphotos

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