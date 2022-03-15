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Факты / Украина / Общество

Еда кончилась на третьи сутки: футболист Ващук прятался в подвале дома в Гостомеле 15 дней

Илья Нежигай редактор ленты
Владислав Ващук

Бывший игрок ФК Динамо и сборной Украины Владислав Ващук просидел 15 суток в подвале своего дома в Гостомеле, укрываясь вместе с детьми от обстрелов российских оккупантов.

Об этом он рассказал в интервью журналистам.

Футболист Ващук рассказал, что с первого дня находился в подвале своего дома 15 дней.

— Пытался, чтобы дети психологически не надломились. Отвлекал их через юмор, надо было их как-то поддерживать, — рассказал он.

Спортсмен рассказал, что выжить ему и детям помогли соседи, которые предоставили ему пищевые продукты, потому что еда в его семье закончилась на третьи сутки.

После выхода из подвала футболист рассказал, что купил себе сладости, потому что не знал, как реагировать после дефицита продуктов.

Напомним, 15 марта стало известно, что российские оккупанты взяли в заложники врачей и пациентов областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе.

Фото: Динамо

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