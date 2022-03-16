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Факты / Украина / Общество

Десантные корабли ВМС России приближаются к побережью Одессы

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Десантные корабли ВМС России приближаются к побережью Одессы

Десантные корабли ВМС России приближаются к побережью Одессы.

По данным Naval News, на спутниковых снимках, можно увидеть приближающиеся к украинскому побережью корабли российских ВМС. На спутниковом снимке Sentinel 2, сделанном в 11.47 по местному времени, видно по меньшей мере 14 суден.

Предварительный анализ суден позволяет выделить три группы. Две состоят из боевых кораблей, еще одна – из нескольких десантных. Северную группу, вероятно, возглавляет буксир или тральщик. За ним – два десантных корабля класса Ropucha, еще один буксир и трейлер Ropucha.

— Вторая группа состоит, очевидно, из меньших военных кораблей, таких как ракетные корветы. Южную группу ведет крейсер Москва класса Слава. В нее, вероятно, входят два десантных корабля класса Аллигатор и десантный корабль класса Иван Грен Петр Моргунов. Есть также меньший военный корабль, возможно ракетный корвет класса Буян-М, — сообщило издание.

Отмечается, что десантные корабли отправились со своих исходных позиций у побережья Крыма.

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Фото: Depositphotos

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