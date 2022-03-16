С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.
Укрзализныця вводит стабильный график курсирования поездов к переходу на летнее время 27 марта. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться ежедневно, о них мы будем сообщать дополнительно.
Во вторник, 16 марта, поезда по станции Киев будут курсировать по следующему расписанию (данное расписание будет действительно до 27 марта 2022 года):
- 1:36 — №17/18 Ужгород – Харьков-Пас.
- 1:36 — №15/16 Рахов – Харьков-Пас.
- 2:30 — №21/22 Трускавец – Харьков-Пас.
- 3:42 №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец
- 4:01 — №130/129 Ворохта – Кременчуг
- 4:01 — №149/150 Черновцы — Полтава Юж.
- 5:40 — №114/113 Львов – Лиман
- 5:40 — №142/141 Львов – Лиман
- 8:00 — №705 Дарница – Львов
- 11:46 — №45/46 Ужгород – Краматорск
- 13:09 — №114/113 Лиман – Львов
- 13:09 — №142/141 Лиман – Львов
- 14:07 — №749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 14:25 — №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
- 14:25 — №757/758 Киев-Пасс — Могилев-Подольский
- 15:02 — №55/56 Киев-Пасс – Рахов
- 17:07 — №743 Дарница – Львов
- 17:09 — №13/14 Киев-Пасс – Солотвино
- 17:42 — №790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
- 17:42 — №792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
- 18:30 — №81/82 Киев-Пасс – Ужгород
- 19:06 — №43/44 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 19:13 — №67/68 Киев-Пасс – Варшава
- 19:48 — №95/96 Киев-Пасс – Рахов
- 20:12 — №49/50 Киев-Пасс – Трускавец
- 20:21 — №57/59 Киев-Пасс – Ворохта
- 20:21 — №60/58 Киев-Пасс – Чоп
- 21:07 — №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 21:08 — №29/30 Киев-Пасс – Ужгород
- 21:15 — №105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная
- 21:22 — №98/97 Киев-Пас – Ковель
- 21:28 — №76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог-Главный
- 21:33 — №130/129 Кременчуг – Ворохта
- 21:33 №149/159 Полтава Юг — Черновцы
- 21:50 №15/16 Харьков-Пас. — Рахов
- 21:50 №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород
- 22:22 — №7/8 Киев-Пасс – Черновцы
- 22:27 — №45/46 Краматорск – Ужгород
- 22:37 — №91/92 Киев-Пасс – Львов
- 22:49 — №138/137 Хмельницкий – Лиман
- 23:46 — №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
Рейсы по станции Полтава 16 марта 2022 (расписание действительно до 27 марта 2022)
- 6:03 — №90/89 Одесса-Главная — Краматорск
- 6:03 — №17/18 Ужгород – Харьков-Пас.
- 6:03 — №15/16 Рахов – Харьков-Пас.
- 7:27 — №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.
- 8:33 — №1/2 Ивано-Франковск — Краматорск
- 15:21 №149/159 Полтава Юж — Черновцы
- 17:20 №15/16 Харьков-Пас. — Рахов
- 17:20 №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород
- 23:20 — №1/2 Краматорск – Ивано-Франковск
- 23:42 — №8/7 Харьков-Пасс. — Одесса-Главная
- 23:44 — №138/137 Лиман – Хмельницкий
Рейсы по станции Харьков 16 марта 2022 (расписание действительно до 27 марта 2022)
- 3:46 — №114/113 Лиман – Львов
- 3:46 — №142/141 Лиман – Львов
- 5:40 — №114/113 Львов – Лиман
- 12:06 — №45/46 Краматорск – Ужгород
- 15:09 №15/16 Харьков-Пас. — Рахов
- 15:09 №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород
- 19:27 №795/796 Харьков-Пас. — Днепр
- 20:15 №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец
- 20:35 — №138/137 Лиман – Хмельницкий
- 21:08 — № 1/2 Краматорск – Ивано-Франковск
- 21:43 №8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная
- 22:11 — №90/89 Краматорск – Одесса-Главная
Рейсы по станции Винница 16 марта 2022 (расписание действительно до 27 марта 2022)
- 0:23 — №105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
- 2:33 — №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
- 3:52 — №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 4:32 — №49/50 Трускавец – Киев-Пасс
- 9:01 — №138/137 Лиман – Хмельницкий
- 17:15 — №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
- 19:38 — №138/137 Хмельницкий – Лиман
- 23:14 — №49/50 Киев-Пасс – Трускавец
Рейсы по станции Запорожье 16 марта 2022 (расписание действительно до 27 марта 2022)
- 112:20 — №120/119 Запорожье-1 – Львов
- 14:45 №44717 Запорожье-1 — Рахов
- 16:05 — №86/85 Запорожье-1 – Львов
- 16:05 — №88/87 Запорожье-1 – Ковель
- 21:38 — №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс
Рейсы по станции Днепр на 16 марта (регулярные до 27.03):
- 4:45 — №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 5:37 — №86/85 Львов – Запорожье-1
- 5:37 — №88/87 Ковель – Запорожье-1
- 6:23 — №795/796 Днепр – Харьков-Пас.
- 14:26 — №42/41 Днепр – Трускавец
- 16:34 №44717 Запорожье-1 — Рахов
- 17:49 — №86/85 Запорожье-1 – Львов
- 17:49 — №88/87 Запорожье-1 – Ковель
- 23:11 — №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс
Кроме того, из ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) за день с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов.
График дополнительных эвакуационных поездов на 16 марта 2022
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Также за актуальным расписанием всегда можно следить на https://uz-vezemo.com/.
Фото: Укрзализныця