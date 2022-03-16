Граждане Украины могут пересечь границу с Молдовой и Польшей по документам в Дії. В период действия военного положения украинцам разрешили въезжать в эти страны, используя электронные документы вместо загранпаспортов.

— В условиях военного положения упрощено пересечение границы. Отныне украинцы могут выехать в Молдову, пользуясь электронным документом вместо обычного загранпаспорта. Учитывая, что до 24 апреля в Молдове объявлено чрезвычайное положение, пограничники сопредельного государства делают все для ускорения пересечения государственной границы и принимают у наших соотечественников цифровые документы в мобильном приложении Дія, — сообщают в МВД.

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Отмечается, что достигнута договоренность с польскими властями о том, что во время действия в Украине военного положения, по документам в Дії граждане могут пересечь и украинско-польскую границу.

С начала российской агрессии Украину покинули свыше 3 млн человек, каждый второй из них — ребенок. Об этом в Женеве заявили представители гуманитарных служб ООН. За последние 20 дней ежедневно более 70 тыс. украинских детей становились беженцами. Ежеминутно 55 детей покидают страну.

Фото: Мінцифри