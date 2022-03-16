Венедиктова рассказала, что означает приезд в Украину прокурора МКС

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пояснила, что означает приезд в Украину прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.

— В Международном уголовном суде есть только один прокурор – это непосредственно Карим Хан. Он настроен проводить следствие достаточно быстро. Конечно, он хочет установить объективную справедливость, мы понимаем, что видим все происходящие преступления, но для международных судов мы должны их доказывать. У нас очень серьезный оппонент – самый большой военный преступник XXI века, который будет делать все, чтобы манипулировать и подтасовывать факты, – отметила Венедиктова во время телемарафона.

Также Венедиктова больше рассказала о сайте warcrimes.gov.ua, где будут фиксироваться военные преступления.

Генпрокурор отметила, что ресурс функционирует более десяти дней, за которые люди уже направили тысячи сообщений.

— Там большой объем памяти и сохранение конфиденциальности персональных данных людей, — подчеркнула Венедиктова.

Она напомнила, что это необходимо для сбора улик, чтобы предоставить их в будущем в суде. Это могут быть фото, видео или показания.

Ранее Венедиктова заверила прокурора МКС, что украинская прокуратура и вся правоохранительная система абсолютно открыты и настроены на оперативный обмен информацией и доказательствами.