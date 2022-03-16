Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 21 день войны
Убили Убили
103 ребенка
Ранили Ранили
>100 детей
Факты / Украина / Общество

Венедиктова рассказала, что означает приезд в Украину прокурора МКС

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Ірина Венедіктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пояснила, что означает приезд в Украину прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.

— В Международном уголовном суде есть только один прокурор – это непосредственно Карим Хан. Он настроен проводить следствие достаточно быстро.

Конечно, он хочет установить объективную справедливость, мы понимаем, что видим все происходящие преступления, но для международных судов мы должны их доказывать. У нас очень серьезный оппонент – самый большой военный преступник XXI века, который будет делать все, чтобы манипулировать и подтасовывать факты, – отметила Венедиктова во время телемарафона.

Также Венедиктова больше рассказала о сайте warcrimes.gov.ua, где будут фиксироваться военные преступления.

Генпрокурор отметила, что ресурс функционирует более десяти дней, за которые люди уже направили тысячи сообщений.

— Там большой объем памяти и сохранение конфиденциальности персональных данных людей, — подчеркнула Венедиктова.

Она напомнила, что это необходимо для сбора улик, чтобы предоставить их в будущем в суде. Это могут быть фото, видео или показания.

Ранее Венедиктова заверила прокурора МКС, что украинская прокуратура и вся правоохранительная система абсолютно открыты и настроены на оперативный обмен информацией и доказательствами.

Читайте
Прокурор Международного уголовного суда прибыл в Украину для сбора доказательств преступлений РФ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка