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Факты / Украина / Общество

Враг атакует Киев: под один из обстрелов попала съемочная группа Фактов ICTV

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
війська РФ

Российские военные все активнее обстреливают Киевскую область, под один из таких обстрелов попала и съемочная группа Фактов ICTV.

Это произошло на севере от Киева, посреди поля. Как только журналисты прибыли на позиции, россияне начали артиллерийскую атаку. В то же время ни снарядов, ни оружия они для этого не жалели.

– Работать на позициях фактически невозможно. Враг сразу открывает огонь и бьет хаотично. Из укрытия не выходим, потому что буквально каждую минуту слышим взрывы и обстрелы, — говорит журналист Олег Корниенко.

Вражеская канонада длилась больше часа. Однако ВСУ удалось ликвидировать их артиллерию и очередную “партию” военных.

На этом направлении оккупантам прорвать оборону не удастся, ведь большинство защитников прошли в свое время горячие точки на Донбассе.

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С 24 февраля в Украине идет война. Российские военные нападают по разным направлениям. Пытаются они попасть и в столицу, однако пока украинские военные дают им отпор.

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Фото: Depositphotos

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