Россия и дальше пытается влиять на массовое сознание украинцев, запуская различные фейки.

О разоблачении этих фейков рассказал украинский журналист и политолог Сергей Лещенко.

Россияне пытались сломать бегущую строку на одном из украинских телеканалов, где появилось сообщение якобы от Владимира Зеленского с призывом сложить оружие.

— Это была банальная хакерская атака, — уверяет Лещенко.

Кроме того, в медиапространство было вброшено плохо смонтированное видеообращение президента Украины, в котором было указано об отказе от дальнейших оборонительных мер.

По словам Лещенко, страна-агрессор такими информационными вбросами пытается потушить свои неудачи на передовой. Журналист призвал украинцев сохранять спокойствие и мыслить более критично.

Еще один фейк, который опроверг Лещенко, что ВСУ якобы нанесли удар ракетой Точка-У по центру Донецка.

— Эта информация активно циркулировала последние дни на российских пропагандистских медиа. Но теперь у нас есть аналитика от независимого источника. Conflict Intelligence Team установил, что удар ракетным комплексом Точка-У был произведен с территории, которая контролируется самими россиянами. В частности, установлено, что ракета прилетела с юго-востока, а там на расстоянии 120 км находятся российские войска, — сообщил Лещенко.

Сергей Лещенко также упомянул об информации, что на территории Украины якобы разрабатывается химическое и биологическое оружие.

Этот фейк распространяли и Лавров, и Лукашенко, и Russia Today, и государственные штатные пропагандисты. Однако сейчас об этом заявил лично и Путин.

Президент РФ сказал, что на территории Украины при финансовой поддержке Пентагона создавались компоненты биологического оружия.

Лещенко отметил, что этот тип действия — типичное запугивание с помощью громких терминов.

По его словам, эта информация вбрасывается в медиапространство с целью дальнейшего использования в качестве аргумента для ведения агрессивной войны на украинской территории или для использования РФ химического оружия против Украины.

Напоминаем, к объявлению этого фейка приобщили даже иностранцев, работающих на РФ. Бывшая представительница Палаты представителей Гавайских островов Тулси Габбард распространяла предательскую ложь об опасном биологическом оружии на территории Украины.

Видеоролики, на которых Хаббард рассказывает о биологическом и химическом оружии, которое может быть в Украине, опубликованы на канале Fox News Такера Карлсона российскими государственными СМИ.