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Факты / Украина / Общество

Вместо Мендельсона звуки сирен: с начала войны в Украине поженились более 10 тыс. пар

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
свадьба война

По данным Министерства юстиции Украины, в период с начала российского вторжения в Украину, с 24 февраля, и по состоянию на 15 марта в Украине зарегистрировано 10 683 брака.

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Также, по данным Минюста, за этот же период в Украине родились 10 767 детей.

— Наши работники продолжают работать для вас даже в условиях войны! Сила страны — в каждом из нас, — говорится в сообщении.

Украинцы поистине несокрушимая нация. Даже среди ужасов войны они продолжают любить, соединять свои сердца, рожать детей и строить планы на будущее.

Напомним, что медсестра гастроэнтерологического центра Киевской областной клинической больницы Мария и IT-специалист, волонтер Дмитрий официально оформили брак уже на пятый день войны.

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Источник: Минюст

Фото: УНИАН

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