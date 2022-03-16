По данным Министерства юстиции Украины, в период с начала российского вторжения в Украину, с 24 февраля, и по состоянию на 15 марта в Украине зарегистрировано 10 683 брака.

Также, по данным Минюста, за этот же период в Украине родились 10 767 детей.

— Наши работники продолжают работать для вас даже в условиях войны! Сила страны — в каждом из нас, — говорится в сообщении.

Украинцы поистине несокрушимая нация. Даже среди ужасов войны они продолжают любить, соединять свои сердца, рожать детей и строить планы на будущее.

Напомним, что медсестра гастроэнтерологического центра Киевской областной клинической больницы Мария и IT-специалист, волонтер Дмитрий официально оформили брак уже на пятый день войны.