Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев

Уже три недели подряд оккупанты пытаются подобраться к Киеву.

За это время украинская столица успела хорошо окрепнуть в своей обороне, но для организации еще более надежной защиты города президент назначил главой КГВА генерал-майора Вооруженных сил Украины Николая Жирнова.

В интервью РБК-Украина Жирнов рассказал о том, как собираются отбивать наступления врага.

Он подробнее объяснил необходимость введения комендантского часа на двое суток и отметил, что это решение исходит из оценки сложившейся обстановки и задач, которые планируют выполнить.

— Эта информация является закрытой и не подлежит комментированию. Единственное, могу сказать, что спланированы серьезные меры по уничтожению ДРГ противника и других сил оккупантов, которые хотят овладеть Киевом. Мы работаем на опережение, — отметил военный.

Ситуация вокруг Киева сейчас напряженная. Оснащение и вооружение наращивается.

Вокруг города и в самом Киеве создана большая группировка войск, построена система оборонительных рубежей, районов и позиций, обустроены различного рода заграждения, включая минно-взрывные, обустроены сюрпризы для тех, кто хочет зайти в город.

— Создана система огневого поражения, противовоздушной обороны, а также материально-технического обеспечения. Накоплены, созданы запасы боеприпасов, продовольствия, медикаментов, которые обеспечивают введение долговременной обороны, — рассказывает Жирнов.

По возможностям оккупанта подобраться ближе к Киеву глава КГВА уверяет, что обстрелы Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Дымера, Иванкова, Барышевки не имеют системности и наносятся от отчаяния и бессилия переломить ход боев.

— Оккупант может воевать только с беззащитным гражданским населением. Можно сделать вывод, что топтание на месте с постоянными потерями деморализовали его. Уже на протяжении недель оккупант не может подобраться ближе к столице. Мы его остановили. И по некоторым направлениям наши Вооруженные силы перешли к наступлению, — уверяет генерал-майор.

Жирнов добавил, что на территории области и города действуют диверсионно-разведывательные силы противника. Но их задерживают и обезвреживают. На данный момент задержаны 105 человек, которые подозреваются в диверсионных действиях.

Уже в течение трех недель оперативная обстановка на подступах к Киеву не меняется. Самыми опасными направлениями были и остаются Житомирский, Вышгородский и Броварской. Там постоянно продолжаются бои.

Противник пытается переломить ход боев, завоевать наступательную инициативу. Как следствие: захватить все основные магистрали на подступах и окружить Киев.

По поводу возможного захвата или наступления на Киев Жирнов говорит, что нужно иметь войска, которые смогут окружить город и провести штурм.

— Окружить Киев — это не выиграть битву за Киев. Все коммунальные службы города готовы в полном объеме выполнять свои задачи. Мы готовы дать жесткий ответ противнику, готовы оборонять город до последней капли крови. Нам отступать некуда, это наше сердце, это наша столица, — говорит Николай Жирнов.

Морально-психологическое состояние украинских войск как никогда высоко, люди готовы отдать всю свою ярость за сожженные города и расстрелянных детей врагу.

Фото: КМДА