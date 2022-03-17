16-летняя девочка закрывала телом брата: Зеленский посетил семью Власенко в больнице

Президент Украины Владимир Зеленский посетил людей, которые проходят лечение из-за обстрелов российских оккупантов. В частности, глава государства пообщался с семьей Власенко, которая попала под обстрел оккупантов во время эвакуации из города Ворзеля Киевской области.

Семья Власенко переехала в Киевскую область в 2014 году, когда РФ оккупировала Крым. Когда Россия снова напала на их дом, но теперь уже в Ворзеле, семья решила эвакуироваться, однако попала под обстрел оккупантов.

— Тогда старшая 16-летняя дочь Катя закрыла своим телом младшего 8-летнего брата Игоря и получила значительные ранения. Увидев истекающую кровью сестру, Игорь вышел из машины и начал вовсю кричать на оккупантов за то, что они сделали. Осколочные ранения также получила мать Татьяна. Отец Роман вынес раненую дочь на руках, чтобы ей оказали помощь, – поделились в Офисе президента.

Лечение матери и дочери продлится несколько месяцев. Президент подарил Власенко планшет для обучения, цветы, сладости и фрукты.

Маленькому Игорю Владимир Зеленский передал мягкую игрушку, поскольку во время обстрелов снаряд попал во двор дома семьи, и мягкие игрушки мальчика повредили осколками, — добавили в ОП.

Также Владимир Зеленский пообщался с другими жителями Киевской области, которые проходят лечение: с бойцом территориальной обороны и водителем убитого в Ирпене журналиста-документалиста Брента Рено.