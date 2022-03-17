Российские оккупанты не покидают своих бестолковые попыток установить свою власть в Херсоне. Конечно, это все проходит, как говорится, тихо и за закрытыми дверьми. Ведь весь мир видел, как местные жители относятся к оккупантам, выходя на многотысячные митинги с украинской символикой.

Российские оккупанты заявили о создании в Херсоне Комитета спасения За мир и порядок. В состав этого кодла вошли местные сепаратисты. В частности вот список колаборантов:

обвиняемый в убийстве и похищении бизнесмена Игоря Пащенко, экс-мэр Херсона с пророссийскими взглядами Владимир Сальдо;

подозреваемая в госизмене пророссийская активистка Татьяна Кузьмич;

экс-глава Антоновского поселкового совета, подозреваемый в коррупции Игорь Семенчев;

находящийся в розыске Георгий Каленов;

пророссийский активист из Херсона Кирилл Стремоусов;

активист пророссийской организации Украинский выбор Дмитрий Савлученко.

Самое смешное, что российские СМИ говорят о мэре на этом квази-заседании. Может они считают мэром Сальдо, но странно ему приплетать эту должность. Кстати, Сальдо был мэром Херсона с 2001 по 2012 годы. Долго, но бесполезно. В 2014 году он отметился тем, что сбежал в РФ во время того, как Россия вторглась в нашу страну. Там он раздавал комментарии российским пропагандистам.

Кирилла Стремоусова, который полностью поддерживает оккупационные войска, называют его заместителем. Похоже, что Стремоусов сделал ставку на российских властей, забыв, что за это он теперь окажется за решеткой лет на восемь, ведь его действия — это госизмена в чистом виде.