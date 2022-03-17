Идет 22-й день войны, а на Чернобыльской станции все еще находится та смена, которая дежурила 24 февраля. Рашисты не разрешают людям покидать станцию.

— Никакого прогноза относительно замены персонала на ЧАЭС у нас нет, — сказал Фактам ICTV мэр города Славутич Юрий Фомичев. — Мы пытаемся поднять мировое сообщество, потому что такая ситуация — это опасность для самой ЧАЭС.

Да, ЧАЭС не генерирует электроэнергию, но там находится требующее внимания ядерное топливо, за ним нужно следить. Если параметры его состояния изменятся, то необходимо принимать определенные решения.

И сама зона без контроля. Российские оккупанты не осознают, где они находятся и как нужно себя вести. Какие последствия могут быть от их варварских действий.

– Ведь уже была ситуация, когда исчезло энергоснабжение и все работало от дизель-генераторов, – рассказал Юрий Фомичев. — А если бы электроэнергия не восстановилась, то вышла бы из строя система охлаждения топлива, и это была бы вторая Фукусима.

Пока электричество на ЧАЭС есть, все работает в штатном режиме, но люди очень устали. Концентрация внимания из-за усталости и стресса снижается. Они нуждаются в замене.

– Мы ждем, когда появится зеленый коридор для того, чтобы работники могли вернуться домой, – продолжил мэр. — Главное, есть люди, которые могут их заменить. Они понимают, что попадут на работу на неопределенный срок, но готовы к этому.

Власти города привлекают внимание мирового сообщества к ситуации на ЧАЭС. Нужен зеленый коридор, чтобы вывезти смену работников, которая находится на станции уже более трех недель.

Славутичане болеют за своих людей, которые остались в Чернобыльской зоне. Есть семьи, где оба родителя удерживаются агрессорами на станции, а их дети остались в городе с бабушками. И это ужасно.

Ужасно еще и потому, что город в изоляции. Нет поступления продуктов питания, лекарств.

— Лекарств в аптеках почти нет, — сообщил Фомичев. — Продукты не завозятся. Мы нашли тропинку, по которой привезли немного необходимого: детское питание, медикаменты. Все это распределяем через семейных врачей и педиатров, чтобы каждая семья получила хоть что-нибудь.

Вокруг Славутича ведутся ожесточенные бои. Горожане слышат, как ревут самолеты, взлетающие с аэродромов Беларуси и летящие бомбить Чернигов и другие наши города. От этого тяжело, но люди верят в нашу победу.