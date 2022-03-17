Спасаясь от войны, уже более 3 млн украинцев уехали за границу, большинство из них – женщины с детьми. Растерянные и напуганные, они могут стать легкой добычей для торговцев людьми.
Чтобы не попасть в руки злодеев, важно знать базовые правила безопасности.
Базовые правила безопасности после пересечения границы:
- Никогда никому не отдавать документы, идентифицирующие вашу личность.
- Подробно распланировать маршрут путешествия, не садиться в неизвестные автомобили.
- Не отдавать другим людям мобильный телефон и другие средства связи.
- Самостоятельно рассчитываться за всевозможные услуги, ни в коем случае не попадать в долговую зависимость.
- Гостевая или туристическая виза не дают права на официальное трудоустройство, оформлять такие документы только после детального ознакомления с условиями соглашения.
Если есть риск попадания к торговцам людьми, следует обращаться по номеру 112 на линию экстренной помощи в ЕС.
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Важно также не разгуливать самостоятельно поздно вечером и в сомнительных местах, не оставлять детей и не отпускать их далеко от себя.
Надо всегда быть бдительными, особенно на вокзалах, в местах скопления беженцев.
Источник: Елена Зеленская