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Факты / Украина / Общество

Для эвакуации людей из Сум выехали 36 автобусов

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
пасажири в автобусі

В Украине продолжается эвакуация из городов, где происходит самое ожесточенное противостояние, или тех населенных пунктов, которые находятся на пороге гуманитарного кризиса. Один из них – Сумы.

По состоянию на 18 марта 2022 года из города Лохвица Миргородского района Полтавской области выехал транспорт для перевозки жителей областного центра Сумщины.

Речь идет о 36 автобусах.

Уже сегодня они должны перевезти всех желающих в безопасное место.

С 24 февраля в Украине продолжается война. Россия напала страну рано утром, обстреляла с воздуха крупные города. За время противостояния был разрушен ряд украинских населенных пунктов, в том числе Мариуполь, Харьков, Сумы, Изюм. Поэтому граждане вынуждены были покинуть дома и переехать в западные области или за границу.

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Эвакуация продолжается и сейчас. На днях тысячи украинцев оставили Мариуполь, раньше людей вывозили из Харькова.

Украинские власти пытаются обеспечить безопасность граждан, однако возможны провокации со стороны агрессора.

Источник: Кирилл Тимошенко

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Фото: Depositphotos

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