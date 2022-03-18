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Факты / Украина / Общество

Второй день пытают: в Новой Каховке оккупанты похитили секретаря горсовета

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Второй день пытают: в Новой Каховке оккупанты похитили секретаря горсовета

Российские оккупанты задержали и уже двое суток удерживают секретаря Новокаховского горсовета Дмитрия Васильева.

Об этом сообщила его жена Людмила Васильева.

— Секретарь Совета Новокаховской объединенной территориальной общины Васильев Дмитрий Вячеславович уже более двух суток захвачен и удерживается российскими оккупантами в подвале здания полиции Новой Каховки, которое используется оккупантами, как офис так называемой комендатуры, — заявила Людмила.

По словам Васильевой, секретаря горсовета заставляют изменить его остро негативную позицию к России на лояльную.

— Применяется стандартный набор физического и морального давления, в том числе элементы пыток. Васильев патриот Украины, держится, своей позиции не меняет, — отметила Людмила Васильева.

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