Российские оккупанты задержали и уже двое суток удерживают секретаря Новокаховского горсовета Дмитрия Васильева.

Об этом сообщила его жена Людмила Васильева.

— Секретарь Совета Новокаховской объединенной территориальной общины Васильев Дмитрий Вячеславович уже более двух суток захвачен и удерживается российскими оккупантами в подвале здания полиции Новой Каховки, которое используется оккупантами, как офис так называемой комендатуры, — заявила Людмила.

По словам Васильевой, секретаря горсовета заставляют изменить его остро негативную позицию к России на лояльную.