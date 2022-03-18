Российские оккупанты задержали и уже двое суток удерживают секретаря Новокаховского горсовета Дмитрия Васильева.
Об этом сообщила его жена Людмила Васильева.
— Секретарь Совета Новокаховской объединенной территориальной общины Васильев Дмитрий Вячеславович уже более двух суток захвачен и удерживается российскими оккупантами в подвале здания полиции Новой Каховки, которое используется оккупантами, как офис так называемой комендатуры, — заявила Людмила.
По словам Васильевой, секретаря горсовета заставляют изменить его остро негативную позицию к России на лояльную.
— Применяется стандартный набор физического и морального давления, в том числе элементы пыток. Васильев патриот Украины, держится, своей позиции не меняет, — отметила Людмила Васильева.