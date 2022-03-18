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Факты / Украина / Общество

“Не любил черный цвет, а сейчас весь такой”. Врачи вернули к жизни украинского военного

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
лікарня

Украинские медики продолжают спасать жизни военных, героев Украины, которые не жалеют ни здоровья, ни жизни, защищая страну.

Историю еще одного солдата по имени Алексей рассказал генеральный директор Днепропетровской областной клинической больница им. И.И.Мечникова Сергей Рыженко.

— С обгоревшей кожей, но закаленной душой… Алексею не нравится его отражение. Впервые за последние четверо суток он пришел в ясное сознание. Был снят с аппарата ИВЛ. Попросил воды и зеркало. Увидел свое отражение, по-мужски горько заплакал. Сказал: “Это больше похоже на мою тень, никогда не любил черного цвета, он притягивает несчастье, а сейчас весь такой”, — рассказывает Сергей Рыженко.

Во время боевых действий мужчина получил практически несовместимые с жизнью ранения. Но врачи больницы Мечникова спасли его.

— Его обгорелые руки потихоньку начинают сгибаться. Динамика в лечении положительная. Все у него будет хорошо. Голова заживет, ожоги вылечим, слух восстановим — барабанные перепонки повреждены, — добавляет гендиректор.

У Алексея двое детей: Анастасии — 14, Никите — 19. Они живут в Лимане Донецкой области, ждали папу на выходных домой.

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Теперь он может посетить дом только после выздоровления. Хоть и со шрамами, но он вернется домой героем.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко

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Фото: Depositphotos

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