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Факты / Украина / Общество

Пожелали врагу доброго утра. ВСУ под Черниговом уничтожили военную технику РФ

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
техніка

Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику. Вечером 17 марта возле Чернигова они выявили вражеский комплекс РЭР Торн и командно-наблюдательный пункт БТГр.

Утром 18 марта 2022 года они ликвидировали его, пожелав врагу доброго утра.

Кроме того, за прошлые сутки защитники отбили две попытки продвижения российских войск в этом направлении.

Российская армия понесла потери как в технике, так и в личном составе. В частности, были уничтожены вражеские БМП, танк и Тигр.

По другим потерям сведения уточняются.

Согласно информации, российские солдаты продолжают убегать, бросая свою технику. Это подтверждают и местные жители.

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24 февраля 2022 года российская армия напала на Украину. С этого времени в стране продолжается противостояние. Украинские военные дают отпор врагу и не позволяют реализоваться его преступным планам.

Источник: Оперативное командование Север

Фото: Оперативное командование Север

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