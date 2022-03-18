Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику. Вечером 17 марта возле Чернигова они выявили вражеский комплекс РЭР Торн и командно-наблюдательный пункт БТГр.

Утром 18 марта 2022 года они ликвидировали его, пожелав врагу доброго утра.

Кроме того, за прошлые сутки защитники отбили две попытки продвижения российских войск в этом направлении.

Российская армия понесла потери как в технике, так и в личном составе. В частности, были уничтожены вражеские БМП, танк и Тигр.

По другим потерям сведения уточняются.

Согласно информации, российские солдаты продолжают убегать, бросая свою технику. Это подтверждают и местные жители.

24 февраля 2022 года российская армия напала на Украину. С этого времени в стране продолжается противостояние. Украинские военные дают отпор врагу и не позволяют реализоваться его преступным планам.

Источник: Оперативное командование Север

Фото: Оперативное командование Север