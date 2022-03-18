Российские военные пытаются перегруппироваться и снова ударить по Киеву. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
– Враг пытается закрепиться, перегруппироваться, нарастить силы и попытаться снова ударить по нашей столице. Но наши воины срывают все их планы. Мы готовы достойно встретить врага и отправить его в ад. Особенно вдохновляет настроение бойцов, которые готовы стоять до последнего вдоха, до последнего патрона, — отметил Павлюк.
По его словам, ситуация в Киевской области контролируется. Наиболее опасными направлениями остаются:
- Житомирская трасса,
- Ирпень,
- Буча,
- Гостомель,
- Ворзель,
- Дмитровская община,
- Макаров,
- север Вышгородского района,
- территория трех общин Броварского района.
Александр Павлюк добавил, что в Киевской области проводится эвакуация гражданского населения и завозится гуманитарная помощь. Но враг, пренебрегая всеми международными договорами, срывает выполнение запланированных мер в полном объеме.