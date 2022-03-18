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Факты / Украина / Общество

Враг пытается перегруппироваться и снова ударить по Киеву — ОВА

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Олександр Павлюк

Российские военные пытаются перегруппироваться и снова ударить по Киеву. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

– Враг пытается закрепиться, перегруппироваться, нарастить силы и попытаться снова ударить по нашей столице. Но наши воины срывают все их планы. Мы готовы достойно встретить врага и отправить его в ад. Особенно вдохновляет настроение бойцов, которые готовы стоять до последнего вдоха, до последнего патрона, — отметил Павлюк.

По его словам, ситуация в Киевской области контролируется. Наиболее опасными направлениями остаются:

  • Житомирская трасса,
  • Ирпень,
  • Буча,
  • Гостомель,
  • Ворзель,
  • Дмитровская община,
  • Макаров,
  • север Вышгородского района,
  • территория трех общин Броварского района.

Александр Павлюк добавил, что в Киевской области проводится эвакуация гражданского населения и завозится гуманитарная помощь. Но враг, пренебрегая всеми международными договорами, срывает выполнение запланированных мер в полном объеме.

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