Российские военные пытаются перегруппироваться и снова ударить по Киеву. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

– Враг пытается закрепиться, перегруппироваться, нарастить силы и попытаться снова ударить по нашей столице. Но наши воины срывают все их планы. Мы готовы достойно встретить врага и отправить его в ад. Особенно вдохновляет настроение бойцов, которые готовы стоять до последнего вдоха, до последнего патрона, — отметил Павлюк.

По его словам, ситуация в Киевской области контролируется. Наиболее опасными направлениями остаются:

Житомирская трасса,

Ирпень,

Буча,

Гостомель,

Ворзель,

Дмитровская община,

Макаров,

север Вышгородского района,

территория трех общин Броварского района.

Александр Павлюк добавил, что в Киевской области проводится эвакуация гражданского населения и завозится гуманитарная помощь. Но враг, пренебрегая всеми международными договорами, срывает выполнение запланированных мер в полном объеме.