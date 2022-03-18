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Факты / Украина / Общество

Заложники и информационные террористы. Как РФ использует своих детей

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
знущання над дітьми

Россия терроризирует не только украинских, но и собственных детей. И если маленькие жители Украины страдают от обстрелов и огня, то российские являются заложниками и информационными террористами.

Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

На что идет агрессор:

  • воспитанники школ принудительно устраивают “акции”;
  • дети не имеют доступа к объективной и беспристрастной информации;
  • привлечения несовершеннолетних из интернатов и детских домов.

В то же время, согласно Конвенции ООН о правах ребенка (1989 г.) дети имеют право на личное мнение и его выражение, формирование собственных взглядов и гражданской позиции, доступ к информации, свободу, личную неприкосновенность и защиту достоинства.

Международное сообщество должно не закрывать на это глаза, а бороться с намеренным зомбированием детей.

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24 февраля Россия напала на Украину, с тех пор обострилось и информационное противостояние, агрессор использует различные методы, даже самые низменные.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины

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Фото: Dreamstime

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