Россия терроризирует не только украинских, но и собственных детей. И если маленькие жители Украины страдают от обстрелов и огня, то российские являются заложниками и информационными террористами.

Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

На что идет агрессор:

воспитанники школ принудительно устраивают “акции”;

дети не имеют доступа к объективной и беспристрастной информации;

привлечения несовершеннолетних из интернатов и детских домов.

В то же время, согласно Конвенции ООН о правах ребенка (1989 г.) дети имеют право на личное мнение и его выражение, формирование собственных взглядов и гражданской позиции, доступ к информации, свободу, личную неприкосновенность и защиту достоинства.

Международное сообщество должно не закрывать на это глаза, а бороться с намеренным зомбированием детей.

24 февраля Россия напала на Украину, с тех пор обострилось и информационное противостояние, агрессор использует различные методы, даже самые низменные.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины