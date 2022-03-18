Россия терроризирует не только украинских, но и собственных детей. И если маленькие жители Украины страдают от обстрелов и огня, то российские являются заложниками и информационными террористами.
Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.
На что идет агрессор:
- воспитанники школ принудительно устраивают “акции”;
- дети не имеют доступа к объективной и беспристрастной информации;
- привлечения несовершеннолетних из интернатов и детских домов.
В то же время, согласно Конвенции ООН о правах ребенка (1989 г.) дети имеют право на личное мнение и его выражение, формирование собственных взглядов и гражданской позиции, доступ к информации, свободу, личную неприкосновенность и защиту достоинства.
Международное сообщество должно не закрывать на это глаза, а бороться с намеренным зомбированием детей.
24 февраля Россия напала на Украину, с тех пор обострилось и информационное противостояние, агрессор использует различные методы, даже самые низменные.
Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины