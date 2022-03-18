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Факты / Украина / Общество

Зеленого коридора нет — какова ситуация в Изюме

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
місто Ізюм

Сейчас в городе Изюм Харьковской области, который неоднократно обстреливали оккупанты, довольно сложная ситуация.

Такой был информация по состоянию на 14.00, сообщили в Изюмском городском совете.

— К сожалению, нет ни одного зеленого коридора в Изюм… Мы вместе с военными Территориальной обороны Изюма доставляем гуманитарную помощь в села Изюмского района и эвакуируем оттуда людей, — сообщил руководитель Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник.

По состоянию на 15.00 под Изюмом продолжались ожесточенные бои, враг пытался продвинуться в сторону Славянска, но был остановлен.

На ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

– Очень сложная ситуация на Харьковщине. Оккупанты не оставляют попыток уничтожить наш город Изюм. Издеваются над людьми в Балаклее. Наша команда делает все, чтобы организовать рабочий гуманитарный коридор в эти города и доставить продукты питания, воду, медикаменты, – сказал президент.

С 24 февраля в Украине продолжается война. С первого дня враг начал обстреливать мирные населенные пункты. Под обстрелы попал и районный центр Харьковской области — Изюм. Были разрушены жилые кварталы и центр населенного пункта. В то же время действия врага объяснить сложно, ведь никакого стратегического значения Изюм не имеет.

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Кроме того, обстрелы этого города свидетельствуют о том, что РФ открывает огонь не только по военным, но и по мирному населению.

Источник: Максим Стрельник

Фото: Операция объединенных сил

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