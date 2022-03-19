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Факты / Украина / Общество

Уничтоженные больницы и дома: карта разрушенных гражданских объектов в Украине

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Уничтоженные больницы и дома: карта разрушенных гражданских объектов в Украине

Международная расследовательская группа Bellingcat опубликовала интерактивную карту разрушенных Россией гражданских объектов на территории Украины.

В массив данных включены только те разрушения, фото и видео которых были обнародованы в социальных сетях.

На карте зафиксировано несколько сотен случаев попадания ракет в жилые кварталы, разрушения гражданской инфраструктуры, а также очевидное присутствие пострадавших гражданских лиц или неподвижных тел мирных жителей.

Кроме этого, указаны типы боеприпасов, которые нанесли ущерб гражданскому населению.

Расследовательская группа отмечает, что “документировать разрушение очень важно в свете заявлений российских властей, что они не стремятся атаковать мирных жителей и избегают ударов по гражданской инфраструктуре”.

Напомним, что 18 марта начались 23-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: ГСЧС

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