В антироссийскую транспортную коалицию входят уже 14 европейских стран – Мининфраструктуры

С начала войны с Россией Украина добилась создания сверхмощной антироссийской транспортной коалиции, в которую вошли уже 14 стран ЕС. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры.

В частности, Польша, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Молдова, Чехия и Турция освободили украинских перевозчиков от необходимости оформления разрешений на международные грузовые перевозки и вообще от любых дополнительных условий.

В дополнение ряд европейских стран освободили украинских перевозчиков от платы за пользование дорогами своих стран.

Также для внедрения режима максимального содействия доставке гуманитарных грузов, а также грузов для нужд ВСУ Министерство инфраструктуры наладило максимально упрощенную процедуру бронирования военнообязанных водителей, организацию горячей линии поддержки всех перевозчиков и создание грузовых гуманитарных хабов на границах Украины и на территории соседних стран.

Упрощение выезда и въезда водителей грузового транспорта, осуществляющих перевозку для нужд Вооруженных Сил Украины и гуманитарной помощи, заключается в том, что сейчас перевозчикам с лицензиями на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок достаточно воспользоваться электронным кабинетом перевозчика системы ШЛЯХ. Этим кабинетом могут воспользоваться также водители любых других субъектов, осуществляющих грузовые перевозки.

Через систему ШЛЯХ обработано и предоставлено разрешение на пересечение границы 12 107 водителям; 3 809 водителей уже пересекли государственную границу и вернулись с грузом для нужд ВСУ и гуманитарным грузом, — сообщило подробности МИУ.

За период с 24 февраля по 7 марта перевозки осуществили 1 184 водителя, а с 7 по 13 марта — уже 2 625 водителей.

Для обеспечения максимально оперативного пересечения границы перевозчиками создана многоканальная линия информационной поддержки.

Для военнообязанных водителей, не имеющих лицензии на международные автомобильные перевозки, но желающих их осуществлять, МИУ осуществляет их бронирование. Этой возможностью воспользовались уже 212 компаний-перевозчиков, из них в отношении 98 компаний-перевозчиков и 236 водителей было принято положительное решение.

В МИУ также добавили, что в Польше, Италии, Венгрии, Словакии и Румынии созданы логистические хабы, позволяющие оперативно доставлять гуманитарные грузы в наиболее пострадавшие территории Украины. Лишь один основной хаб в Польше отправляет ежесуточно 30-50 транспортных средств.