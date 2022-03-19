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Факты / Украина / Общество

Добрый вечер, мы из Украины! Защитники Рубежного ответили россиянам

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
військовослужбовець Нацгвардії

Защитники Рубежного ответили россиянам, которые распространяют фейки о том, что город “зачистили” чечены и террористы из ОРДЛО.

В видеообращении военнослужащий Национальной гвардии Украины, который защищает город от российских захватчиков, сообщил, что Рубежное находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

— Недавно на просторах сети появилось видео, где оккупанты заявляют, что якобы город Рубежное находится под их контролем. Хочу заявить от имени Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы, Вооруженных сил Украины и всех других, кто защищает наше государство и данный город, Рубежное находится под контролем ВСУ. Здесь действуют украинские власти, и он не был и не будет контролироваться врагом. Врага отсюда мы будем гнать уверенно и умело, – сказал он.

Ранее мы писали, что в Луганской области продолжаются бои за населенные пункты Рубежное и Попасную. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в настоящее время известно о четверых погибших и 10 раненых. Повреждения получили более 50 зданий.

Враг свои наступательные действия сопровождал 40-минутным обстрелом города из минометов и ствольной артиллерии.

Также под обстрелами в течение суток были Северодонецк, Лисичанск, Горное, Кременная, Приволье, Золотое.

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