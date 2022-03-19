Верховная Рада Украины на своем Telegram канале сообщает, что на период военного положения выезд из Украины запрещен для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но есть исключения, при которых можно выехать за границу.

Категории мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут выехать за границу:

при наличии заключения о непригодности к военной службе;

при наличии отсрочки от призыва или уведомления о специальном воинском учете;

если самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет;

если на содержании находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

если является усыновителем, опекуном;

если на содержании есть ребенок с инвалидностью;

если есть инвалидность I или II группы;

если обеспечивает постоянный уход за людьми, которые нуждаются в нем;

если близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции;

если есть два ребенка до 18 лет и беременная супруга (срок не менее 35 недель).

40-летняя женщина из Николаевской области пыталась вывезти своего мужа через государственную границу в Молдову. Для этого 36-летний мужчина спрятался в картонном бейби-боксе с детскими игрушками. Теперь она предстанет перед судом. Инцидент произошел 16 марта на международном пункте пропуска Россошаны. Коробка, внутри которой скрывался уклонист, лежала на заднем сиденье автомобиля.