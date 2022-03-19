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Факты / Украина / Общество

Кто из мужчин с 18 до 60 лет может выехать за границу в период военного положения

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
черги на кордоні іото

Верховная Рада Украины на своем Telegram канале сообщает, что на период военного положения выезд из Украины запрещен для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но есть исключения, при которых можно выехать за границу.

Категории мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут выехать за границу:

  • при наличии заключения о непригодности к военной службе;
  • при наличии отсрочки от призыва или уведомления о специальном воинском учете;
  • если самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет;
  • если на содержании находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • если является усыновителем, опекуном;
  • если на содержании есть ребенок с инвалидностью;
  • если есть инвалидность I или II группы;
  • если обеспечивает постоянный уход за людьми, которые нуждаются в нем;
  • если близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции;
  • если есть два ребенка до 18 лет и беременная супруга (срок не менее 35 недель).
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40-летняя женщина из Николаевской области пыталась вывезти своего мужа через государственную границу в Молдову. Для этого 36-летний мужчина спрятался в картонном бейби-боксе с детскими игрушками. Теперь она предстанет перед судом. Инцидент произошел 16 марта на международном пункте пропуска Россошаны. Коробка, внутри которой скрывался уклонист, лежала на заднем сиденье автомобиля.

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Источник: Верховная Рада

Фото: Depositphotos

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