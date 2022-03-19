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Факты / Украина / Общество

Пожары и обстрелы Харькова: погиб мужчина и 9-летний ребенок

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Пожары и обстрелы Харькова: погиб мужчина и 9-летний ребенок

В результате обстрелов Харькова российскими войсками на Северной Салтовке и Большой Даниловке вспыхнули пожары.

Кроме того, вражеский снаряд попал в жилые дома в районе ХТЗ, из-за чего погиб мужчина и 9-летний ребенок. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

— В результате последнего обстрела в Харькове в районе ХТЗ погибли гражданские — мужчина и 9-летний ребенок. Приносим искренние соболезнования родным, — написал Синегубов.

Также он добавил, что по некоторым направлениям украинские воины перешли в контратаку, а на дальних подходах в Харьков разбивают вражеские колонны.

— Только что появилась информация об очередных победах Национальной гвардии Украины в Харьковской области. Сегодня в Дергачевском районе мобильное подразделение Нацгвардии вступило в бой с оккупантами. В результате украинские военные уничтожили большое количество живой силы и техники российского противника. Детали по поводу потерь оккупанта устанавливают, – написал глава ОВА.

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