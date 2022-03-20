Вместе к победе: сайт Факты ICTV запустил донат для поддержки независимой журналистики

С 24 февраля команда сайта Факты ICTV работает без перерывов – с укрытий, под обстрелами и за границей, чтобы каждый читатель мог получить достоверную, оперативную и только проверенную информацию.

В военное время журналисты круглосуточно мониторят ситуацию в стране, передают новости украинцам и читателям за границей на всех своих информационных ресурсах и социальных сетях.

Постоянно оставаться на связи штатным журналистам удается благодаря поддержке волонтеров и бывших сотрудников. С первого дня войны они помогают разрабатывать большое количество новостей и работают во время дежурств.

В тяжелое для страны время команда просит приобщиться к поддержке своих читателей.

– В довоенное время сайт Факты ICTV получал доход с прямой и нативной рекламы, которые позволяли полностью покрывать расходы редакции для информирования аудитории в диджитал-среде. Сейчас 24/7 мы продолжаем работать на информационном фронте войны, тщательно проверяем факты, развенчиваем фейки и просим поддержать команду сайта финансово, чтобы мы могли бесперебойно работать для всех, кто хочет читать проверенные новости, – отметила директор департамента интернет-проектов Starlight News Ольга Тищук.

Факты ICTV объединяет трехязычный сайт fakty.com.ua, официальные ресурсы в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter, двуязычный YouTube-канал, созданный для максимального информирования о ситуации в Украине пользователей по всему миру.

Также команда Факты ICTV имеет Telegram-канал, который круглосуточно обновляется проверенной информацией в украиноязычной и англоязычной версиях для украинцев и иностранных пользователей.

Поддержите команду fakty.com.ua добровольным взносом, чтобы мы и дальше могли бороться на информационном фронте. Работать, противодействуя российской пропаганде и информируя украинцев проверенными новостями. Мирного неба для каждого украинца!

Источник: Помощь Факты ICTV