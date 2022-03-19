Россияне играют на опережение: Лещенко о фейке насчет заминирования больницы в Днепре

Россия продолжает распространять фантасмагорические фейки о лабораториях биохимического оружия на территории Украины. Но только этим они не ограничились.

Теперь рашистская пропаганда обнародовала дезинформацию о том, что Украина якобы заминировала корпус больницы в городе Днепр, для того чтобы его взорвать. Это полная ложь и неправда.

Об опровержении этого фейка Службой безопасности Украины сообщил советник Офиса президента Сергей Лещенко. Он подчеркнул, что цель этого фейка ясна.

— После того, как весь мир стал свидетелем геноцида, когда был разбомблен роддом в Мариуполе. И после примитивных попыток обвинить в этом Украину теперь они играют на опережение, пытаясь обвинить Украину в подобных шагах, но уже в других городах, – объяснил Лещенко.

Лещенко подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к таким бесчеловечным поступкам. Это ответственность России.