В Полтавской области местные охотники отобрали у российских военных более 10 вражеских танков, пулеметы и автоматы. Отремонтированную технику захватчиков уже передали Вооруженным Силам Украины.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

– На севере области продолжаются бои с российскими оккупантами, речь об ахтырском направлении. Кроме того, продолжается так называемое “гадацкое сафари” — охотники уже не только с ружьями “охотятся”, но и отобрали в оккупантов пулеметы и автоматы, а также более 10 танков и другую технику. Она передана Вооруженным силам Украины, отремонтирована и уже работает на нашу армию, – сказал он.

Также он добавил, что в Полтавской области в ряды терробороны привлечены около 15 тыс. человек.

— Кто не попал в Вооруженные силы, в том числе и ТРО, должны продолжить работать. Экономический фронт тоже очень важен. Полтавщина сейчас тыловая область, поэтому должны здесь обеспечить эффективную работу экономики, — добавил Лунин.

Напомним, что 19 марта начались 24-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.