В городе Запорожье вводят длительный комендантский час, который будет действовать с субботы, 19 марта, до утра понедельника, 21 марта.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По решению военного командования комендантский час в Запорожье начнется 19 марта в 16.00 и завершится 21 марта в 6.00.

– В Запорожье изменено время комендантского часа! В городе Запорожье комендантский час начнется сегодня, 19 марта, в 16.00 и завершится в понедельник, 21 марта, в 6.00, — отметил Старух.

В целях безопасности жителям город рекомендуют в течение этого времени не выходить на улицы и в другие общественные места. Выходить можно будет со специально выданными пропусками и удостоверениями личности.

Городские власти призвали с пониманием отнестись к ограничениям, поскольку они направлены на безопасность жителей.

Как сообщили в Запорожском городском совете, в связи с введением комендантского часа общественный транспорт в городе сегодня работал только до 14.00.

Недавно подобный комендантский час действовал в Киеве. Его вводили с 20.00 15 марта до 7.00 17 марта. Передвигаться по городу без спецпропусков было запрещено.

Источник: Александр Старух, Запорожский городской совет