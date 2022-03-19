Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 24 день войны
Убили Убили
112 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Факты / Украина / Общество

В Запорожье вводят комендантский час до понедельника: что известно

Юлия Соколова редактор ленты
Запоріжжя

В городе Запорожье вводят длительный комендантский час, который будет действовать с субботы, 19 марта, до утра понедельника, 21 марта.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По решению военного командования комендантский час в Запорожье начнется 19 марта в 16.00 и завершится 21 марта в 6.00.

– В Запорожье изменено время комендантского часа! В городе Запорожье комендантский час начнется сегодня, 19 марта, в 16.00 и завершится в понедельник, 21 марта, в 6.00, — отметил Старух.

В целях безопасности жителям город рекомендуют в течение этого времени не выходить на улицы и в другие общественные места. Выходить можно будет со специально выданными пропусками и удостоверениями личности.

Городские власти призвали с пониманием отнестись к ограничениям, поскольку они направлены на безопасность жителей.

Как сообщили в Запорожском городском совете, в связи с введением комендантского часа общественный транспорт в городе сегодня работал только до 14.00.

Недавно подобный комендантский час действовал в Киеве. Его вводили с 20.00 15 марта до 7.00 17 марта. Передвигаться по городу без спецпропусков было запрещено.

Читайте
Бои за Мариуполь и разгром врага в Чернобаевке: что происходит на 24-е сутки войны в Украине

Источник: Александр Старух, Запорожский городской совет

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка