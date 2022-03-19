Весь мир нас поддерживает: Кличко рассказали о гуманитарке и ситуации в Киеве

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал об отношении в мире к украинцам и Украине со времен полномасштабного вторжения войск страны-агрессорки России на нашу территорию.

— Весь мир нас поддерживает. Весь мир считает себя украинцами – это заметно за тем, как вывешивают флаги люди, которые, возможно, ни разу не были в нашей стране, но все восхищаются нашим мужеством. Вся наша нация объединилась и это видит мир. Конечно, люди с большим уважением относятся к украинцам и нашей четкой позиции, нашей силе воли. Наша сила воли сильнее любой армии мира и любого оружия, — рассказал легендарный боксер.

Он также добавил, что за последние дни было собрано более €100 млн финансовой помощи и огромное количество гуманитарной помощи, которая поступает в Украину и уже есть здесь.

Во время телемарафона мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил своего брата за помощь в том, чтобы столица не оказалась на грани гуманитарной катастрофы. Виталий Кличко рассказал также о ситуации на данный момент в Киеве.

— Тероборона уже перешла в более структурированную организацию, блокпосты уже более системно работают. Киев живет в новых реалиях. Сейчас работает много волонтеров, помогая тем, кто в этом нуждается.

Кличко добавил, что в Киеве уже создан эффективно работающий гуманитарный штаб. Там уже есть запасы продовольствия, воды, завезены электрогенераторы и т.д.