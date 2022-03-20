Враг минирует украинские населенные пункты, преимущественно отступая со своих позиций. Об этом украинцев предупредили в Госспецсвязи.

Мины и другие взрывоопасные предметы могут быть где угодно: в заброшенных домах, на улицах, на детских площадках, на загородном открытом пространстве, в полях, лесах, в водоемах, на обочинах дорог и т.д.

— В городах, в первую очередь – это предметы, которые могут представлять ценность в оккупированном городе: мобильный телефон, оружие или его детали, аптечки, продуктовые наборы, детские игрушки и т.д. Также уже зафиксированы случаи минирования тел погибших. В лесах и селах – это преимущественно “растяжки”, которые фактически должны разоблачить местонахождение укрытия или схронов, — говорится в сообщении.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет