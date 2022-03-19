Враг продолжает обстреливать жилые кварталы Николаева из реактивной артиллерии. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
– Враг продолжает обстреливать жилые кварталы из реактивной артиллерии и реактивными снарядами, и делает это с расстояния 50-70 километров. Но боевые действия сейчас отодвигаются от Николаева в другом направлении, – сказал он.
Ким отметил, что иногда в Николаеве и некоторых населенных пунктах возникают проблемы с электроснабжением, однако ремонтные бригады быстро восстанавливают все повреждения.
Что касается ситуации с продуктами, то, по словам Виталия, в городе всего хватает.
– В Николаеве на полках магазинов всего хватает, есть супермаркеты даже наполненные. В селах ситуация несколько более сложная, но мы подвозим. Как только освобождается село из оккупации, мы сразу направляем туда гуманитарный груз и забираем жителей, которые хотят уехать или не имеют возможности там дальше жить из-за разрушенного жилья, — добавил Ким.