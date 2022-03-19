Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleШоу-бизнесСпортМненияПоддержать Факты ICTVВживуюСпецтемыВидео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 24 день войны
Убили Убили
112 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Факты / Украина / Общество

Как во время Второй мировой войны: оккупанты насильственно вывозят жителей Мариуполя в Россию

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
мариуполь

Российские оккупанты захватывают жителей Мариуполя и насильственно вывозят их в РФ.

По данным Мариупольского городского совета, за последнюю неделю на территорию России было вывезено несколько тысяч человек.

— То, что сегодня делают оккупанты – знакомо старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно захватывали людей. Сложно представить, чтобы в XXI веке людей насильственно увозили в другую страну. Мало того что российские войска уничтожают наш мирный Мариуполь, они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев. Все военные преступления со стороны России должны получить жесточайшее наказание, — отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Известно, что оккупанты вывозили жителей Левобережного района, которые прятались в убежище спорт-клуба Терраспорт. В укрытии преимущественно были женщины и дети.

В этих районах точились активные бои, поэтому подразделения Вооруженных сил Украины отошли от спортклуба и жилых домов, чтобы не привлекать огонь российских оккупантов на места, где находится гражданское население.

Этим воспользовались враги, которые захватили жителей, солгали им об “эвакуации” и вывезли в оккупированный Новоазовск.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что в фильтрационном лагере в Новоазовске у “эвакуированных” мариупольцев забрали украинские паспорта и проверили мобильные телефоны.

— Они были перевезены в Таганрог и оттуда железнодорожным транспортом отправлены по разным экономически депрессивным городам России. Нашим людям выданы бумажки, обязывающие находиться в определенном городе. Фактически без права его оставить менее двух лет с обязательством трудоустройства на указанное место работы, — добавил он.

Читайте
В Мариуполе идут бои за Азовсталь, захватчики фактически уничтожают завод – Денисенко

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка