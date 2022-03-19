Российские оккупанты захватывают жителей Мариуполя и насильственно вывозят их в РФ.

По данным Мариупольского городского совета, за последнюю неделю на территорию России было вывезено несколько тысяч человек.

— То, что сегодня делают оккупанты – знакомо старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно захватывали людей. Сложно представить, чтобы в XXI веке людей насильственно увозили в другую страну. Мало того что российские войска уничтожают наш мирный Мариуполь, они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев. Все военные преступления со стороны России должны получить жесточайшее наказание, — отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Известно, что оккупанты вывозили жителей Левобережного района, которые прятались в убежище спорт-клуба Терраспорт. В укрытии преимущественно были женщины и дети.

В этих районах точились активные бои, поэтому подразделения Вооруженных сил Украины отошли от спортклуба и жилых домов, чтобы не привлекать огонь российских оккупантов на места, где находится гражданское население.

Этим воспользовались враги, которые захватили жителей, солгали им об “эвакуации” и вывезли в оккупированный Новоазовск.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что в фильтрационном лагере в Новоазовске у “эвакуированных” мариупольцев забрали украинские паспорта и проверили мобильные телефоны.