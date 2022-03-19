В течение 18 марта российскими захватчиками было нанесено 4 ракетных удара (14 ракет) и совершено более 40 авиационных налетов.

Таким образом, враг пытается компенсировать неудачи в продвижении войск в ходе наземной операции. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Частично оккупанты добились успеха в Донецком операционном районе — временно лишили Украину выхода к Азовскому морю. На подступах к Николаеву враг был остановлен совместными действиями подразделений Сил обороны.

На Волынском направлении обстановка не изменилась.

На Полесском направлении враг пытается удержать ранее захваченные рубежи на реке Ирпень. Активных наступательных действий оккупанты не совершают. Противник вынужден перейти к обороне на невыгодных рубежах и позициях, пытается перегруппировать остатки сил и наладить логистическое обеспечение.

Не оставляет попыток возобновления продвижения в сторону Киева. Ведение воздушной разведки с применением БПЛА.

На Северском направлении изменений в составе группировки войск противника и характере его действий не произошло. Оккупанты продолжают частично блокировать город Чернигов, обстреливая артиллерией гражданские кварталы города. Для ведения разведки и коррекции огня активно применяют БПЛА.

На Слобожанском направлении характер действий противника существенных изменений не потерпел. Продолжаются попытки блокировки городов Сумы и Харькова, а также попытки возобновить наступление в направлении Покровска.

Оккупанты усилили группировку за счет введения с территории российской федерации двух подразделений из состава 6-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Луганском направлении захватчики предпринимают попытки установления контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, а также блокировку Северодонецка.

В районе Рубежного враг закрепился на западных и северо-западных окраинах города, предпринимает неудачные попытки осуществить выход в южную часть города. Продолжаются бои за город Попасная.

В Донецком направлении оккупационные войска ведут боевые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Крымское, Авдеевка, Тарамчук. Продолжается блокада и попытки штурма города-героя Мариуполя.

На Южнобужском направлении группировка российских оккупационных войск осуществляет меры по инженерному оборудованию позиций, настройке системы логистического обеспечения. Враг не оставляет попыток осуществить передислокацию отдельных подразделений в Николаевском на Криворожском направлениях.