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Факты / Украина / Общество

Некоторым посмертно: с начала войны 70 защитникам присвоено звание Героя Украины

Юля Захарченко редактор ленты
Некоторым посмертно: с начала войны 70 защитникам присвоено звание Героя Украины

За все время полномасштабной российской агрессии уже 70 защитникам присвоили звание Героя Украины. 2 180 украинцев награждены орденами и медалями за мужество, за спасение сослуживцев и гражданских, за эффективные действия по обороне государства.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к гражданам подчеркнул, что только за 19 марта подписал указ присвоения почетного звания 12 нашим военным.

– Сегодня подписал указ о награждении государственными наградами Украины 161 нашего защитника. Из них 40 – посмертно. И указ о присвоении звания Героя Украины 12 военнослужащим. Восьми из них – посмертно, – отметил президент Украины.

Зеленский днем ​​встретился с бойцами подразделения особого назначения Национальной полиции КОРД: отметил их действия наградами, поблагодарил за службу, защиту мирных городов и помощь армии.

– Могу сказать от имени всего нашего украинского народа: мы благодарны каждому из вас. Каждому и каждой, кто защищает наше государство и останавливает армию оккупантов, которую называли одну из нескольких самых мощных в мире, — подчеркнул Зеленский.

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Фото: Офис президента

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