Более 90% украинцев верят в победу над российскими войсками. При этом почти половина граждан уверены, что она наступит уже в ближайшие недели.

Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг 18 марта.

По информации социологов, 93% украинцев верят в победу над РФ.

– Вера в победу остается на самом высоком уровне: 93% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России. Уверенность в победе преобладает во всех регионах страны, — отмечается в результатах опроса.

При этом почти половина опрошенных (47%) выразили надежду, что Украина одержит победу в войне с РФ уже в ближайшие несколько недель.

В то же время четверть респондентов (23%) выразили мнение, что война в нашем государстве продлится еще несколько месяцев.

И только 12% считают, что война завершится через полгода-год, а, может быть, и через больший период времени.

Тех, кто вообще не верит в победу над РФ, практически нет. В то же время 17% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Как выяснилось в ходе опроса, абсолютное большинство украинцев (82%) считают угрозу раскола внутри Украины маловероятной. Социологи подчеркивают, что эта уверенность ощутимо возросла в результате сплочения граждан во время полномасштабной войны с РФ.

В общей сложности 77% украинцев уверены, что дела в нашем государстве двигаются в правильном направлении. И только 14% придерживаются противоположного мнения.

Респондентов также попросили оценить вероятность возникновения в стране разных кризисных ситуаций в ближайшие несколько месяцев. Выяснилось, что украинцы считают наиболее вероятными инфляцию, рост цен (45%), а также дефицит топлива на заправках (38%).

Обесценивание гривни считают вероятным 23% опрошенных, срыв посевной кампании в Украине – 21%, голод – 13%.

Опрос прошел среди украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. В общей сложности социологи опросили 1 000 респондентов, применив метод CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%.

Это уже пятый общенациональный опрос группы Рейтинг. Во время четвертого опроса украинцев в условиях войны большинство респондентов заявило, что Украина должна использовать все возможности для возвращения оккупированных территорий Донбасса (86%) и Крыма (80%). Кроме того, 56% выразили мнение, что главная цель вторжения России – полное уничтожение украинского народа.

Фото: Социологическая группа Рейтинг