Пожар во Львовской области: в городе Каменка-Бугская горит ратуша

Во Львовской области в городе Каменка-Бугская произошел пожар в здании ратуши. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

По данным городского совета, горит крыша здания мэрии. Причина пожара пока неизвестна. Видео инцидента уже появилось в местном Telegram-канале.

Ранее мы писали о пожарах в Харькове, которые вспыхнули в результате обстрелов города российскими войсками на Северной Салтовке и Большой Даниловке.

Кроме этого, вражеский снаряд попал в жилые дома в районе ХТЗ, из-за чего погиб мужчина и 9-летний ребенок.

Напомним, что 20 марта начались 25-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Каменско-Бугский городской совет