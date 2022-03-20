Российская военная кампания достигла своей кульминации — Институт изучения войны

Украинские войска разгромили начальную российскую кампанию этой войны.

Об этом сообщает ISW.

Вторжение имело целью проведения воздушно-десантных и механизированных операций по захвату Киева, Харькова, Одессы и других крупных городов Украины, чтобы сменить власть в Украине.

Однако, как отмечает Инсти тут изучения войны, эта кампания достигла кульминации. Российские войска продолжают терпеть тотальные неудачи и потери, что вряд ли поможет достичь поставленной цели.

Российские войска сосредоточили значительную боевую мощь вокруг Мариуполя.

— Если бы русские быстро или с относительно небольшими потерями заняли Мариуполь, они, вероятно, смогли бы переместить достаточно боевых сил на запад в сторону Запорожья и Днепра, чтобы захватить эти города. Однако длительная осада Мариуполя серьезно ослабляет российские силы на этой, — отмечают в Институте.

Там добавляют, что подтвержденная смерть командира российской 150-й мотострелковой дивизии, вероятно, свидетельствует о масштабах убытков, которые украинские защитники наносят захватчикам.

Российские войска на юге, похоже, сосредоточены на наступлении на Кривой Рог, чтобы изолировать, а затем захватить Запорожье и Днепр с запада, но вряд ли им это удастся.

Поскольку русские войска не смогла взять Мариуполь, то захватить Кривой Рог, Запорожье и Днепр, которые гораздо больше по размерам, им точно не удастся.

ISW отмечает, что Россия продолжает привлекать подразделения из своей морской пехоты со всех флотов, потому что эти подразделения являются относительно более боеспособными, чем рядовые русские полки и бригады.

— Морская пехота Черноморского флота, вероятно, является самой большой группой готовых резервных сил, которую российские военные еще не создали, — сообщает ISW.

Кульминацией начальной русской кампании условий тупика на большей части территории Украины. Ведь армию РФ всюду встречает сопротивление.

Однако, как отмечают в ISW, этот тупик может быть жестокой и кровавой для мирных украинцев.