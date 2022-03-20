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Факты / Украина / Общество

Российский режим превращает захваченные населенные пункты в концлагеря – Денисова

Валентина Летяк редактор ленты
Гуманітарка

Захваченные и окруженные украинские населенные пункты российский режим превращает в концентрационные лагеря, где мирное население морят голодом, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, жители Мариуполя, бежавшие от бомбежек в Мангуш и Мелекино, умирают от голода, потому что российские войска не пропускают гуманитарные грузы с едой, лекарствами и предметами первой необходимости.

А в Чернигове гуманитарная катастрофа – город без электричества, воды и тепла. Российские захватчики не соглашаются на эвакуацию населения и гуманитарный коридор.

В Херсонской области 14 грузовиков с гуманитарной помощью агрессоры вынудили вернуться на полпути.

– В гуманитарном грузе было самое необходимое для жителей Херсонщины: средства гигиены для детей и взрослых, консервация, мясо, полуфабрикаты, детское питание. Не попали в область много медикаментов, в том числе и инсулин, в котором сейчас остро нуждается немало жителей, – рассказала Денисова.

Невозможно сейчас доставить гуманитарку и в населенные пункты, где ведутся боевые действия – Харьковщина, Луганщина, Донеччина и Киевщина.

– Лишение мирного населения пищи и медикаментов не что иное, как пытки и прямое нарушение Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции по правам человека, – отметила омбудсмен.

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Фото: Людмила Денісова

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