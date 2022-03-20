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Факты / Украина / Общество

В Украине продолжается оптимизация блокпостов — их сократят до 800-900

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
військовий на блокпосту

В Украине намерены сократить число блокпостов до 800-900. Это связано с тем, что их создали так много, что они усложнили логистику в стране.

Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

По его словам, с начала полномасштабной войны России против Украины почти каждая община пыталась установить свой блокпост. Причем доходило до того, что стоящие на них не знали, что происходит на соседних блокпостах.

— К началу прошлой недели было сокращено их количество до примерно 1 500 по всей стране, сейчас их оптимизация продолжается. В целом, я думаю, мы дойдем где-то до цифры 800-900 в ближайшие дни.

То есть этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить с одной стороны, безопасность, с другой – нормальную логистику по всей стране, — отметил он.

Денисенко уточнил, что местные власти, полиция, Нацгвардия и Тероборона совместно начали оптимизацию всех этих блокпостов. После этого одновременно закипела работа по налаживанию коммуникации между бойцами на разных блокпостах.

Факты ICTV ведут текстовую трансляцию, где рассказывают о главных событиях войны РФ против Украины.

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Фото: УНИАН

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