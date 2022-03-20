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Факты / Украина / Общество

В УЗ сообщили, что возвращают плату за проезд на рейсы из Запада и за границу

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
потяги в Україні

Укрзализныця возвращает платный проезд для рейсов, которые с Запада едут в Центр, Восток и Юг со следующей недели. Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Камышин во время брифинга в воскресенье, 20 марта.

— Уже на этой неделе мы возвращаем платный проезд за границу в соседние страны, — сообщил он.

Он добавил, что власти уже показали, что организовали достойное проживание для наших людей из центральных, восточных и южных регионов на территории западных областей.

С начала полномасштабной войны, развернутой путинской Россией на территории Украины, Укрзализныця вывезла из районов и областей, где происходят активные военные действия 3 млн человек.

Еще 380 тыс. наших соотечественников УЗ отправила за границу. Профильный министр Александр Кубраков заверил, что средств на это хватает, ведь они были выделены из резервного фонда.

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Фото: Depositphotos

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