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Факты / Украина / Общество

Помощь вынужденным переселенцам: кто и как может получить

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
гривні

Люди, вынужденно переместившиеся из-за активных боевых действий, получат по 2 или 3 тыс. грн помощи на проживание.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что внутренне перемещенные лица, вынужденные покинуть место постоянного проживания в связи с широкомасштабным вторжением РФ в Украину, получат пособие на проживание от государства в размере 3 тыс. грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью, и в размере 2 тыс. грн. на каждое другое лицо.

Кто получит помощь?

Люди, переместившиеся с временно оккупированной территории в АР Крым и г. Севастополе, а также с территорий активных боевых действий, определенных в перечне, утвержденном распоряжением Кабмина от 6 марта 2022 г. № 204, и получившие справку о пребывании на учете внутриперемещенных лиц.

Помощь автоматически, без дополнительного обращения, получат внутренне перемещенные лица, которые на 1 марта 2022 года получали ежемесячное адресное пособие для покрытия расходов на проживание, в частности на оплату ЖКУ в соответствии с постановлением Кабмина от 1 октября 2014 г. № 505.

Лазебная отметила, что помощь получат и люди, являющиеся повторными переселенцами.

Как будет оказываться помощь?

Помощь будет предоставляться в следующих размерах:

  • для лиц с инвалидностью и детей – 3 тыс. грн в месяц,
  • для других лиц – 2 тыс. грн. в месяц.

Выплата помощи производится через Ощадбанк на банковский счет (по стандарту IBAN), который получатель указал в заявлении о помощи.

Помощь оказывается ежемесячно с месяца обращения на весь период введения военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.

Выплата производится за полный месяц независимо от даты обращения или отмены военного положения.

Как получить помощь?

  1. Стать на учет как внутриперемещенное лицо и получить соответствующую справку.
  2. Подать заявление на получение вида на жительство.

— Заявление со следующей недели можно будет подать в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов, уполномоченного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или центра предоставления административных услуг, – сообщили в Минсоцполитики.

После необходимых доработок подать заявление можно будет через программные средства портала Дія. Ориентировочная доработка будет завершена к концу месяца.

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Источник: Минсоцполитики

Фото: Unsplash

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