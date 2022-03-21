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Факты / Украина / Общество

На Николаевщине началась посевная кампания – глава ОВА Виталий Ким

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
На Николаевщине началась посевная кампания – глава ОВА Виталий Ким

В Николаевской области, в местах, где не происходили боевые действия, уже началась посевная. В свою очередь, в местах, где оккупанты отступили, сейчас проводятся подготовительные мероприятия к началу посевной кампании. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

По его словам, в полях, где не было оккупантов, уже работает соответствующая техника и проводится посевная работа.

— В местах, где не было в области оккупантов, тракторы уже в полях. В той части, где они отступили, расчищаем и готовимся к посевной, – сообщил Ким.

Также глава Николаевщины рассказал, что область активно использует вражеские ресурсы, которые оккупанты оставили во время отступления.

— По логистике и военным запасам, которые нам подбросили орки – все хорошо, ресурсов все больше. Продвигаемся уверенно, занимаемся необходимой работой, – сказал он.

В своем обращении Виталий Ким обратился к коллаборантам, призвав их покинуть город и немедленно перестать помогать врагу.

— Те, кто помогает оккупантам, лучше уходите из города. Мы вас найдем всех, – отметил глава Николаевской ОВА.

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